Şehit annesi tabelayı görünce gözyaşlarını tutamadı

2013 yılında Ankara'da Kara Kuvvetleri-Kara Havacılık Komutanlığına ait ES 70 Skorsky helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Havacı Binbaşı Ahmet Duman'ın ismi doğum günü memleketi Kırıkkale'deki bir ilkokula verildi. Okulun giriş bölümünde ise köşe oluşturuldu. Şehit annesi okula asılan tabelayı görünce gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Ahmet Duman'ın doğum günü olan 12 Kasım günü, şehit köşesinin açılışının yapılması ve okula isminin verilmesinin doğum günü hediyesi olduğunu ifade eden anne Hatice Duman, bunun kendilerine yaşatılan en büyük sevinç olduğunu söyledi.

Kırıkkale'de okulun konferans salonunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Ahmet Duman'ın öz geçmişi okunarak fotoğrafları sinevizyonda gösterildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, şehit annesi Hatice Duman'a Kur'an-ı Kerim ve çiçek takdim etti. Törende konuşan anne Hatice Duman, "Bugün can parçamın unutulmaz acısı yüreğimi de yaşarken, aynı zamanda şehitlik mertebesine erişen binbaşımın annesi olma gururuyla karşınızda bulunmakta onur duymaktayım. Ben bir anneyim. Göğsümüzü kabartan şehadetinde bile bizleri gururlandıran Ahmet'imin annesiyim. Biliyorum hasreti hiç bitmeyecek, özlemi hiç bitmeyecek yüreğimde, benim yavrum annesi ve babasının en kıymetlisi olarak gören bizim için yanıp tutuşan 'vatan denilince gerisi teferruattır' sözüyle yaşayan gurur madalyamızdır" dedi.

"Okulumuzda yeni Ahmetleri yetiştirerek bayrağımızı gelecek nesillere taşımalarını temenni ederim"

Anne Duman, "Bugün burada Ahmet'imin adı okulumuza verilerek yaşatılacak olması doğum günü olan 12 Kasım günü, şehit köşesinin açılışının yapılması şehidime doğum günü hediyesi olduğu gibi bizlere de yaşatılan en büyük sevinçtir. Okulumuzda yeni Ahmetleri yetiştirerek bayrağımızı gelecek nesillere taşımalarını temenni ederim" diye konuştu. Daha sonra oğlu için yazdığı şiiri okudu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise "Bugün çok anlamlı bir hizmet için buradayız. Şehitlerimiz başımızın tacı. Şehitlerimizin isimlerinin okulların bir köşesinde ebediyen yaşatılması çok önemli. Şehitlerimizi gelecek nesillerimiz olan çocuklarımıza emanet ediyoruz. Onların kalplerinde yaşamaları için kalplerinde köşe yapıyoruz. Bu açıdan bu değerli hizmeti düşünen mesai arkadaşlarına, okul yönetimimize, Milli Eğitim teşkilatına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından okul binası girişinde bulunan Şehit Ahmet Duman için hazırlanan köşenin açılışı gerçekleşti.