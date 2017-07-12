Şehit babası Yorulmaz: “Hakanlar tükenmez”

Kırıkkale il protokolü üyeleri 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaşması sebebiyle o gün şehit olan Kırıkkaleli Özel Harekât Polisi Hakan Yorulmaz’ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında protokol üyeleri aile bireylerine sabır ve metanet dileklerinde bulundu.

“Amacımız acılarını bir nebze olsun azaltmak”

Yapılan bu ziyaretle amaçlarının yaşanılan acıları bir nebze olsun azaltmak ve o gün olanları unutturmamak olduğunu söyleyen Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Ben İsmail beyin şahsında bütün şehitlerimize teşekkür ediyorum, onların yetiştirdiği bu kahraman evlatlar olmasaydı bizler bu topraklarda, bu şekilde rahat yaşayamazdık. Elbette ki şehitlerimiz, gazilerimiz o kahramanlığı gösterdiler ama onlardan daha büyük fedakarlığı onları yetiştiren anne ve babaları, o şehitlerin ve gazilerin eş ve çocukları yaptılar” ifadelerini kullandı.

“Hakan yoksa burada Mehmetleri var”

Şehit olan Özel Harekât Polis Hakan Yorulmaz hakkında gurur duyduğumuz bir hemşehrimiz diye bahseden Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı, “Hakanlar olmasaydı, bu huzurlu günlerin hiçbirisini yaşayamazdık. Burada kahramanımızın annesi ve babası var. Allah onlardan razı olsun. İsmail ağabey ilk gün hiç unutmam, şehidimiz Kırıkkale’ye geldiğinden bugüne onurlu duruşunu mağrurluğunu aynı şekilde sergiliyor. Ben bütün şehitlerimize başta Hakan olmak üzere Rabbimden rahmet diliyorum. Hakan yoksa burada Mehmetleri var. Biz bir ölür bin diriliriz dedik, bunu da tüm dünya gördü" şeklinde konuştu.

“Şehitlik mertebesi Hakanımıza nasip oldu”

Ülkenin o gün yaşadığı sürecin çok zorlu olduğuna değinen Şehit Babası İsmail Yorulmaz, o gün şehitlik mertebesinin kendi çocuklarına nasip olduğunu ifade etti. Yorulmaz, “Bu o gün herkese nasip olabilirdi, bize nasip oldu. Devletin böyle günlerde şehitlerini ve gazilerini unutmadan yanlarında olması, her şeyden önce şehit babası olaraktan ve şehit annesi olaraktan bizleri memnun ediyor. Allah devletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın, hiç kimseye de göstermesin, hele hele evlat acısını hiç kimseye nasip etmesin. Çok zor bir durum ama maalesef o kadar zor bir coğrafyada yaşıyoruz ki bu gibi olaylar tekrar ediyor. Bugün dahi olayların tekrarı halinde ülkede canını feda etmeye hazır Hakanım gibi milyonlarca insan var. Allah bir daha tekrarını nasip etmesin" dedi.