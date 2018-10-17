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Şehit Emre Güngör için "7 yemeği" düzenlendi

Kırıkkale’de Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör’ün ailesi tarafından "7 yemeği" düzenlendi.

Kırıkkale'de Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün ailesi tarafından "7 yemeği" düzenlendi.


Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör (26) için Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Armutlu köyünde ailesi tarafından "7 yemeği" düzenlendi.


Baba ocağında düzenlenen yemeğe; Garnizon Komutan Vekili Alb. Ali Güneş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Vali Yardımcıları Osman Akbaş, Emin Alıcı ve Sait Özkılınç, Keskin Kaymakamı Muammer Köken, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından Şehit Güngör'ün babası Cebrail Güngör ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilendi.

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