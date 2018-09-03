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03 Eylül 2018 15:26

Şehit polis memuru Yılmaz Dikmen’i anma yemeği

30 Ağustos 2015 tarihinde PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Polis memuru Yılmaz Dikmen’in şehadetinin 3.

Şehit polis memuru Yılmaz Dikmen’i anma yemeği

03 Eylül 2018 15:26

yılı dolayısıyla anma yemeği düzenlendi.


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi tarafından şehit polis memuru Yılmaz Dikmen için anma programı yapıldı. Şehitleri ve ebediyete göç eden gazileri rahmet ve minnetle yâd eden Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, “Biraz önce Şehidimiz Yılmaz Dikmen’in özgeçmişini dinledik. Orada bile bir kahramanlık hikâyesi var. Bütün şehitlerimizin ve bütün gazilerimizin; aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı vatan sevgisi ve aynı millet sevgisiyle mücadele ettiklerini hepimiz biliyoruz. Her birinin mücadelesini dinlediğimizde bazen gözyaşlarımıza hâkim olamıyoruz. Rabb’im hepsine rahmetiyle muamelede bulunsun, geride kalanlarına sabır versin” dedi.


Yemek ikramının ardından tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.


Anma programına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Kasım Atasoy, şehit yakınları ve gaziler katıldı.




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