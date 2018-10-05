Şehit Yahya Şen, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi

Batman'da PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonrasında ağır yaralanan ve uçakta hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yahya Şen, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bilal Erdoğan da katıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada 8 asker şehit düştü. Patlama sonrasında ağır yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen (24), ilk müdahalenin yapıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinden Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçak ile götürülürken yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş için Kırıkkale'de düzenlenen cenaze törenine; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Bilal Erdoğan, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yahya Şen'in cenaze töreni memleketi olan Kırıkkale'ye getirildi. Cuma namazını müteakiben Kırıkkale Merkez Nur Camii'nde düzenlenen törenle binlerce kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. İkiz kardeşi Zekeriya Şen, annesi ve babası Şehit Yahya Şen'in tabutunun başında gözyaşı döktü.

Bakan Soylu, Şehit Yahya Şen'in tabutunu omuzladı

Cenaze namazı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bilal Erdoğan şehit Yahya Şen'in tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar götürdü. Tören sonrası vatandaşlar terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı. Bazı vatandaşlar ise Bakan Soylu'ya "İdam istiyoruz” diye seslendi.

Şehit Yahya Şen'in cenazesi Balışeyh ilçesi Akçakavak Köyü Mezarlığı'na defnedildi.