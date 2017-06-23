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23 Haziran 2017 16:28

Şehitler diyarı Kırıkkale’de şehitler anıldı

Türkiye’de nüfusuna oranla en çok şehidi bulunan il olan Kırıkkale’de, bayram öncesi şehri yönetenler, şehitliğe ziyarette bulundular.

Şehitler diyarı Kırıkkale’de şehitler anıldı

23 Haziran 2017 16:28


Ramazan Bayramı’nın arife gününde Kırıkkale Şehitliği’nde düzenlenen törenle şehitler anıldı. Düzenlenen törende şehitleri anmak maksadıyla Kuran’dan sureler okundu. Şehitlerin ruhuna ve ülkenin birliğine yönelik dualar edildi. Tören sonrası şehrin yöneticileri şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehit yakınlarına taziyelerde bulundu ve şehit yakınlarının bayramlarını kutladı. Ayrıca, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde PKK Terör Örgütü saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Osman Kablan’ın kabrinin başına asılan çocuk emziği ziyarete katılanlara duygulu anlar yaşattı.



“Huzurumuzu sizlere borçluyuz”


Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Türk milleti olarak Ramazanımızı böyle huzurlu yaşayabildiysek, bayramımızı kutlama arifesine gelebildiysek, bunların şehitlerimiz sayesinde olduğunun, gazilerimiz sayesinde olduğunun farkındayız. Bugün de şehitlerimize bir minnet borcumuzu göstermenin onlara teşekkürümüzü ifade etmenin bir göstergesi olarak şehitliğimizi ziyaret ettik. Şehit ailelerimizle bugün burada bir arada olduk, şehitlerimizin cennet bahçelerinden bir bahçe gibi olan mezarlarına karanfil bıraktık. Ben bu vesileyle bir kez daha bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimizin de aynı şekilde ebediyete göçenlere rahmet diliyorum, hayatta olanlara sağlık diliyorum. Şehit yakınlarımız da gazi yakınlarımız da onlarda şehitlerimiz gibi en büyük fedakarlığı yaptılar, canlarından kıymetli olan çocuklarını, eşlerini, babalarını şehit verdiler. Bizim için şehit verdiler, bu ülke için, bu vatan için dolayısıyla onlara da en az şehitlere olduğu kadar bir minnet borcumuz, bir şükran borcumuz var” ifadelerini kullandı.




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