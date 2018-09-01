Selçuklu dönemine ait Çeşnigir Köprüsü asırlardır ayakta duruyor

yüzyılda kesme taştan yapılan köprü, geçirdiği birçok doğal afete rağmen ayakta duruyor.

Selçuklu dönemine ait 13. yüzyılda halkın imece usulüyle yaptığı Çeşnigir Köprüsü, tanıklık ettiği birçok doğal afete rağmen yıllara meydan okuyor.

Çeşnigir Köprüsü, Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesi ile Köprüköy arasında Kızılırmak Nehri üzerinde yapılmış tarihi bir köprüdür. Selçuklu döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü, yazılı kaynaklara göre 13. yüzyıla ait bir eser olduğu biliniyor. 1402 yılında Ankara Savaşı’nın yapılacağı alana ilerleyen Timur ordularının bu köprüyü kullandığı rivayet edilmektedir. Çeşnigir Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır Seferi sırasında Mimar Sinan tarafından yeniden yapılmıştır. Köprü, bölgedeki Kapulukaya Barajı’nın faaliyete geçmesinden önce geçiş güzergahı olarak kullanılırdı. Köprünün ayak kısımları suyun içinde kalması nedeniyle araç ve yaya geçişi yapılamıyor. 18,60 metre orta açıklığa sahip köprünün 3 adedi suyun yükselmesi halinde akışı sağlamak ve köprünün ağırlığını hafifletmek amacıyla yukarıda, 9 adedi de aşağıda olmak üzere 12 göze sahiptir. Kayalık arazide sağlam temeller üzerine oluşturulmuştur.

Köprüyü ziyarete gelen ziyaretçiler bir taraftan tarihle iç içe olmanın yanı sıra güzel bir doğa manzarasını da doyasıya seyretmiş oluyor. Balık tutan, doğa ve tarihle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen ziyaretçiler ise Çeşnigir Köprüsü’nü tercih ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karakeçili Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, "Çeşnigir Köprümüz Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde yapılmış tarihi bir köprüdür. Kesin yapılış tarihi bilinmemekle birlikte mimarisinden ve var olan kaynaklardan 13. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Köprümüz tarihi öneme sahiptir. 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı’na ilerleyen Timur ordularının bu köprünün üzerinden geçtiği rivayet edilmektedir. Aynı zamanda diğer önemli tarihi şahsiyet Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır Seferi esnasında köprünün Mimar Sinan tarafından tekrar yapıldığı bilinmektedir. Çeşnigir Köprüsü 110 metre uzunluğa sahip olup, 6 metre genişliğe sahiptir. Mimarisinden anlaşıldığı üzere kesme taştan yapılmıştır. Çeşnigir Köprüsü ecdadımızdan bize kalan en önemli eserlerden birisidir. Tüm vatandaşlarımızı bu kıymetli tarihi eserimizi görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Köprüyü ziyaret eden Zafer Güven ise "Tarihi bir köprü, bayağı bir eski köprü. Selçuklular zamanında yapılma bir köprü. Yabancı ve yerli turistler bayağı geliyor. Cumartesi-pazar burada yerli turistler gelir” dedi.

Köprüyü ziyaret eden üniversite öğrencisi Gizem Nur Güven, "Dedelerimizden miras kalan bir şey. Güzel bir manzarası var. Güzel bir köprü. Yani eskiler bu taşları nasıl taşımış, bu kadar güzel bir köprü nasıl inşa edilmiş düşünüyor insan. Gayet güzel bir duygu bence. Eski teknolojiye baktığınız zaman bence gayet güzel bir eser, gayet de güzel bir duygu" şeklinde konuştu.