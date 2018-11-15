Selçuklu mimarisi Çeşnigir Köprüsü ve çevresi turizme kazandırılacak

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Büklükale mevkisinin turizme kazandırılması için ilk adım atıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçlili ilçesinde Köprüköy yakınında Hitit dönemine ait sur duvarları, Frig Çağı'na ait yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolun da yer aldığı Büklükale mevkisinin çevresiyle büyük Selçuklu dönemine ait olan, 13. yüzyılda yapılan Çeşnigir Köprüsü ve kanyonunun turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıda; Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Demirel, proje hakkında bilgiler verirken, peyzaj çalışmalarının simülasyonu da sinevizyonda izletildi. Turizm alanı olarak kazandırılması planlanan peyzaj çalışmalarının ilk etabı ise ilkbahar da tamamlanmış olacak.

Kırıkkale için ekonomik değer ve katkı oluşturulması projenin temel amaçlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Vali Sezer, "Hiç kimsenin farkına varmadığı çok güzel bir alanımız var. Tarihi bir Çeşnigir Köprüsü ve yine aynı yanında uzun zamandır çalışma yapılan Hititlerden kalma bir medeni merkezi Büklükale mevkisinin insanların hizmetine sunulması ve Kırıkkale için bir değer olarak, marka olarak, Türkiye gündemine taşıma ve burada binlerce insanın çeşitli aktiviteler yapabileceği, gelip burada sabahtan akşama kadar ailesi ile birlikte vakit geçirebileceği, bunun yanında eğlenebileceği ve sportif aktiviteler yapabileceği bir alan dönüştürme hem de turizmin cazibesinde yararlanarak da Kırıkkale için bir ekonomik değer oluşturmayı, katkı oluşturulması projenin temel amaçlarından bir tanesi. İnşallah bugün bu heyet ile beraber çalışmayı belli bir olgunluğa getirerek bundan sonra yürüyeceğimiz adımları atıp, sürünceme de bırakmadan en kısa zaman da bu projeyi tamamlamayı düşünüyoruz. En kısa zamanda insanların hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Önümüzdeki bahar ayında projenin ilk etabının tamamlanacağını kaydeden Vali Sezer, "Çok hızlı bir şekilde önümüzdeki bu kış dönemini değerlendirip bahar dönemine bu projenin bitmiş olarak başlamasını yani proje aşamasını değilde en ezanından tamamen bir etabını faaliyete geçirilmesini planlıyoruz. İnşallah planladığımız gibi de gerçekleştirme imkanımız olur. Hemen yanı başımızda bir Kırıkkale var. Buradaki değerlerin hiçbirisi farkında değiliz. Çok güzel bir yer gerçekten ben gittim. Saatlerce yürüyüş yapabileceğiniz, kendinizi dinleyebileceğiniz alanlar oluşturulabilir. Burada bir hafta sonu hem yürüyüş, hem olta balıkçılığı yapabilirsiniz. Seyir terasları ile oturup bir çay içebilirsiniz. Eşinizle, çocuğunuzla, arkadaşınızla, öğrenci grupları gelip burayı ziyaret edebilirler, gezebilirler. Herkese hitap edecek, değişik alanlar, mikro düzeyde alanlar oluşturularak burayı bir şekilde Kırıkkale'nin ve Türkiye'nin gündemine getirmemiz lazım" diye konuştu.