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Servis araçları denetlendi

Kırıkkale Belediyesi Ulaştırma Zabıta ve trafik ekipleri ve belediye makine mühendisleri tarafından 352 okul ve servis araçları denetlenmeye başlandı.


2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından okul servis araçlarına yönelik trafik ve zabıta ekipleri öğrenci servis taşımacılığı yapan araçların denetimini gerçekleştirmeye başladı. Okul güzergah, src, psikoteknik, bakım onarım formu, belgelerinin bakılarak, dur levhası, emniyet kemeri, araç yangın tüpü, ilk yardım çantası, okul taşıtı yazısı kontrolleri yapıldı.


Bu uygulamada trafik güvenliğinde toplumsal duyarlılığın artırılması, başta öğrenciler olmak üzere, her gün trafiğin içerisinde yer alan anne-baba ile aile bireylerinin, trafik güvenliğine yönelik farkındalıklarının arttırılması hedeflendi. Aynı zamanda trafik zabıta ekipleri okul servis araçları denetimlerinde, servis aracı şoförü, rehber personel ve öğrencilere yönelik okul servis araçlarında dikkat etmeleri gereken hususlar ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

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