Seyir halindeki tırın lastikleri yandı

Kırıkkale'de seyir halindeyken asfalt yüklü tırın lastikleri alev alev yandı.

Olay, Kırıkkale - Samsun karayolu Yukarı Mahmutlar köyü mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Cahit Tanrıkulu idaresindeki 34 ZD 9824 plakalı tırın, asfalt yüklü dorsenin lastiklerinde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis, çıkan yangın nedeniyle karayolunu trafiğe kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Söndürme işlemlerinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.