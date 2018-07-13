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13 Temmuz 2018 11:00

SGK’dan borçlara yapılandırma açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırıkkale Müdürü Veli Karacaköylü, SGK’ya olan borçların yapılandırılmasıyla ilgili yasadan yararlanmak isteyen borçlular için müracaatların 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

SGK’dan borçlara yapılandırma açıklaması

13 Temmuz 2018 11:00


7143 sayılı Kanuna göre SGK’ya borcu olan işveren, sigortalı ve hak sahiplerine yeni bir fırsat daha sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırıkkale İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılandırmadan kimlerin faydalanacağı, neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler verilirken, yapılandırma kapsamına sigorta primi borçları, işsizlik sigortası, idari para cezası, iş kazası, meslek hastalığı veya iş veren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR sigortalıların daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar da belirtildi.




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