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30 Nisan 2018 16:13

Silah OSB’de ilk kazma vuruldu

Yerli savunma sanayisinin gelişim adına atılan adımlardan biri olan Kırıkkale İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) geçen sene imzalanan protokol çerçevesinde ilk şirket çalışmalarına başladı.

Silah OSB’de ilk kazma vuruldu

30 Nisan 2018 16:13


Üzerinde fikir birliğine varılan ve silah yan sanayi konusunda üretim yapacak Dikmen Savunma Sanayi A.Ş. yaptığı açıklama ile belirlenen parselde hafriyat çalışmalarına başladığını duyurdu. Belirlenen plan dahilinde 15 gün içerisinde ise fabrika temelinin atılacağını ve blokların yükselmeye başlayacağını belirttiler.


Geçen sene ilgili firmanın 13 bin metrekarelik alanda çalışmasına dair Kırıkkale Valiliği, Belediye Başkanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında şirketle 100 milyar liralık protokol sözleşmesine imza atılmıştı.




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