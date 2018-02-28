Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon’da düzenlenen panelde, 28 Şubat sürecinde ve sonrasında yaşananlar konuşuldu. 12 Eylül darbesini yapan zihniyetin Türkiye’deki bütün siyasi cepheler için farklı politikalar izlediğini söyleyen Sosyolog Erol Erdoğan, “İslamcılara, dindarlara, muhafazakarlara uyguladığı politikanın iki tane temel amacı vardı. Birincisi siyasetteki Müslümanları yer altına çekmek, marjinalleştirmek, mümkünse silaha sarılmalarını sağlamak, ötekileştirmek. İkincisi de Müslümanlığı komikleştirmek. O dönemleri yaşayanlar geriye doğru giderse ekranları, ekranlara çıkan tuhaf hocaları hatırlayacaklardır. İmam hatiplerle ilgili baskıları hatırlayacaktır. Zaten siyasete yasak gelmesinin temel nedenlerinden biri de buydu, çok sayıda derneğin kapatılmasının nedenlerinden bir tanesi de buydu. Müslümanlık komikleşsin, Müslümanlar da, siyasette olanlar da yerin altına çekilsin yani silaha başvursun, temel mantık buydu. Erbakan Hoca’dan Allah razı olsun. Sadece Erbakan Hoca’ya değil, o dönemdeki bütün ağabeylerimize, hocalarımıza, İslam’ı temsil noktasında yer alan bütün hocalarımıza teşekkür etmemiz gerekir. Bu oyuna düşmediler. O dönem 70 yaşındaki başörtülü bir kadını da, Kur’an kursuna giden çocuğu da aynı kefeye koyarak hepimizi düşman ilan ettiler. 28 Şubat’tan sonra ise cunta 2002 seçimlerine kadar elini yönetimden çekmemiştir. Üçlü koalisyonların dördüncü ortağı olmuştur” dedi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ise, yaşanan dönemde ülkedeki ekonomik duruma dikkat çekerek, dönemin gazetelerinin manşetlerinden örnekler verdi. Dağdelen, “Bu dönem içerisinde ülkede irtica var, devlet gidiyor, devletin birliği bütünlü bozuluyor derken 21 tane bankanın içi boşaltıldı. 2001’de Türkiye Cumhuriyeti en ağır ekonomik krizini yaşadı. Yazarkasaların esnaf tarafından dönemin Başbakanına fırlatıldığı görüntüleri izlemişsinizdir. İşte o dönemde bankalarımızın içi boşaltılmış, 5 milyar 338 milyon dolar bir gecede uçmuş gitmiştir” dedi.

28 Şubat sürecinde gazeteci Hasan Karakaya’nın kaleme aldığı bir köşe yazısından bahseden Dağdelen, yazının dönemin anlayışına verilmiş en iyi cevap olduğunu da dile getirdi.

Panelin diğer konuşmacıları Prof. Dr. Cemal Fedai, Doç. Dr. Özgür Selvi ve Betül Biçkioğlu ise dönemin siyasi şartlarını ve yaşanan sıkıntıları anlattılar. Panele İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü İsmail Haluk Karahan, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve çok sayıda kişi katıldı.