Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 16:17

Soylu: “En çok kaza yapan ve kazaya karışan sürücülere eğitim verilecek”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale’de düzenlenen Temel Trafik Eğitimi ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni’nde “Türkiye’de en çok kaza yapan, kazaya karışan sürücülerimizi orada eğitime alacağız, bir taraftan da buna meyilli olan sürücülerimizi elbette ki burada eğitimlere almış olacağız” dedi.

Soylu: “En çok kaza yapan ve kazaya karışan sürücülere eğitim verilecek”

27 Temmuz 2018 16:17


Temel Trafik Eğitimi ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni’nde konuşan Soylu, “Huzurunuzda tüm emniyet teşkilatımıza, trafik birimlerimize, daire başkanlarımıza, önceki emniyet genel müdürlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü burada biz bir standardı yakaladık. Biz bundan sonra yavaş yavaş Elektronik Denetleme Sistemini uygulamaya koyacağız. 200’er, 500’er metre arayla trafik cezalarının kesildiği, vatandaşın evine gittiği zaman da bir kabusla karşılaştığı tablo önümüzdeydi. Şimdi tüm bunları Türk Standartları Enstitüsü dahil, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dahil, uluslararası kurallar dahil, bir yöntemle bugün bir noktaya getirmiş durumdayız. Yavaş yavaş bizim istediğimiz ölçütlerde bunları açmaya ve bu denetleme sistemine de bir şekilde geçmeye başladık. Buradaki temel mesele ceza yazmak değil, hızı kontrol altına almak ve kuralların iyi uygulanmasını sağlayabilmektir. Gerek bu sistemden önceki uyarı levhaları, gerek bunların bulundukları yerlerin aslında tam da bizim işimize yarar, kazaları engelleyebilecek şehir içi trafik güvenliğini kontrol altına alabilecek, şehirler arası trafikte de bir şekilde hızdan ve süratten kaza yapmasını engelleyebilecek bir yol yöntem belirlendi. Bu konuda da önemli adımlar atıldı ve konuda önemli adımlar atıldı” dedi.



“En çok kaza yapan ve kazaya karışan sürücüye eğitim”


Bu uygulanan ve uygulamaya çalışılan yöntemlerin meyvelerini bu süreç içerisinde sürekli almaya çalışacaklarını ifade eden Soylu, “Aynı zamanda trafik konusunda arkadaşlarımızın uzmanlaşmaları ekseninde burada eğitim veriyoruz. Sadece eğitimleri burada tutmayacağız, inşallah Eskişehir’de bir trafik okulu, trafik pisti, sürücü eğitim alanı oluşturmak münasebetiyle bir taraftan Türkiye’de en çok kaza yapan, kazaya karışan sürücülerimizi orada eğitime alacağız, bir taraftan da buna meyilli olan sürücülerimizi elbette ki burada eğitimlere almış olacağız. Aynı zamanda burada cari görevlerini yapan trafik polislerimizin de sürdürülebilir eğitimini mümkün olduğu ölçülerde ortaya koymaya çalışacağız. Halen 6 bin 242 personel ve 1167 ekiple yürütülen bölge trafik denetlemelerine 1750 personelle oluşturacağımız 292 ekip ilave ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç