Temel Trafik Eğitimi ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni’nde konuşan Soylu, “Huzurunuzda tüm emniyet teşkilatımıza, trafik birimlerimize, daire başkanlarımıza, önceki emniyet genel müdürlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü burada biz bir standardı yakaladık. Biz bundan sonra yavaş yavaş Elektronik Denetleme Sistemini uygulamaya koyacağız. 200’er, 500’er metre arayla trafik cezalarının kesildiği, vatandaşın evine gittiği zaman da bir kabusla karşılaştığı tablo önümüzdeydi. Şimdi tüm bunları Türk Standartları Enstitüsü dahil, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dahil, uluslararası kurallar dahil, bir yöntemle bugün bir noktaya getirmiş durumdayız. Yavaş yavaş bizim istediğimiz ölçütlerde bunları açmaya ve bu denetleme sistemine de bir şekilde geçmeye başladık. Buradaki temel mesele ceza yazmak değil, hızı kontrol altına almak ve kuralların iyi uygulanmasını sağlayabilmektir. Gerek bu sistemden önceki uyarı levhaları, gerek bunların bulundukları yerlerin aslında tam da bizim işimize yarar, kazaları engelleyebilecek şehir içi trafik güvenliğini kontrol altına alabilecek, şehirler arası trafikte de bir şekilde hızdan ve süratten kaza yapmasını engelleyebilecek bir yol yöntem belirlendi. Bu konuda da önemli adımlar atıldı ve konuda önemli adımlar atıldı” dedi.

“En çok kaza yapan ve kazaya karışan sürücüye eğitim”

Bu uygulanan ve uygulamaya çalışılan yöntemlerin meyvelerini bu süreç içerisinde sürekli almaya çalışacaklarını ifade eden Soylu, “Aynı zamanda trafik konusunda arkadaşlarımızın uzmanlaşmaları ekseninde burada eğitim veriyoruz. Sadece eğitimleri burada tutmayacağız, inşallah Eskişehir’de bir trafik okulu, trafik pisti, sürücü eğitim alanı oluşturmak münasebetiyle bir taraftan Türkiye’de en çok kaza yapan, kazaya karışan sürücülerimizi orada eğitime alacağız, bir taraftan da buna meyilli olan sürücülerimizi elbette ki burada eğitimlere almış olacağız. Aynı zamanda burada cari görevlerini yapan trafik polislerimizin de sürdürülebilir eğitimini mümkün olduğu ölçülerde ortaya koymaya çalışacağız. Halen 6 bin 242 personel ve 1167 ekiple yürütülen bölge trafik denetlemelerine 1750 personelle oluşturacağımız 292 ekip ilave ediyoruz” diye konuştu.