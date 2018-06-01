Spor Bakanı Bak’tan sürpriz ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım’ın Kırıkkale’ye spor tesisi yapımı için AK Parti İl Kongresi’nde vermiş olduğu sözü hatırlatan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Orada Sayın Başbakanımızla Kırıkkale’ye yeni bir spor kompleksi noktasında Kırıkkale’ye müjde verdi. Sayın spor bakanımızda talimat verdi. Sayın bakanım Kırıkkale’ye merkezinde Makine Kimya Genel Müdürümüzle yapmış olduğunuz görüşmelerde, 49 yıllığına bir alanı tahsisi için yazışmalarımız başladı, eğer bir talimat verirseniz Sayın Bakanım bu süreçte hızlanırsa Kırıkkale’nin en çok ihtiyacı olan şey şehir merkezinde yaşam alanı ve spor alanı oluşacak, hükûmetimizin, başbakanımızın, zat elinizin Kırıkkale’ye vermiş olduğu seçim öncesinde çok önemli bir müjde olacak diyorum” diye konuştu.

Spor Bakanı Bak ise “Kırıkkale’nin benim için çok özel bir yeri var. İnşallah 24 Haziran’da Hacılar’da yeni bir destan yazacaksınız. İnşallah bu güzel topluluğa spor tesisi kazandıracağız, bu topluluğa yakışır. Kırıkkale’de 3-0 yapacağız. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yürüyeceğiz. İşte bu süreçte bize şu düşüyor, çok çalışmamız lazım, sandıklardan büyük bir destek vermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Kırıkkale’nin Hacılar beldesinde özel bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği. İftar programına AK Parti Kırıkkale Milletvekili adaylarından Bayram Salim Bozdemir ve Mustafa Arslan, Hacılar Belediye Başkanı Memduh Bağrıaçık, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, Yahşiyan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Bahşili Belediye Başkanı İbrahim Uyar, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha sonra Spor Bakanı Aşkın Bak ve beraberindekiler vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti.