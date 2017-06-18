Sulakyurt’ta iftar sevinci

Sulakyurt ilçesi halkı düzenlenen iftar programı ile birlikte oruç açmanın sevincini paylaştılar. Düzenlenen iftar programında konuşan Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural, “Bizleri şereflendirdiğiniz için ağzınızı yorup yemeklerimizi yediğiniz için ki bu da Osmanlı’nın ayrıca bir geleneği idi, adına diş parası denilirdi. Ev sahibi misafirlerini uğurlarken kadife keseler içerisinde gümüş tabakalar, yüzükler, kehribar tespihler hediye ederdi çünkü yemeğimizi yediniz, ağzınızı yordunuz derlerdi. Ben de bu vesileyle sizlere ilçemize gelip ayağınızı yordunuz, yemeğimizi yiyip ağzınızı yordunuz, ekmeğinizi, suyunuzu, muhabbetinizi bizimle paylaştınız, hepinizden tek tek Allah razı olsun” dedi.

Düzenlenen iftar programındaki konuşmasında 15 Temmuz kalkışmasında bulunanlara ve ülkede karışıklığa yol açanlara beddua eden Sulakyurt Belediyesi Başkanı İsmail Bildik, ülkenin birliğinin ve dirliğinin bozulmaması yönünde dileklerde bulundu.

İftar programı Sulakyurtluların birlikte oruç açmasının ardından okunan dualarla devam etti. Sonrasında düzenlenen şiir sunumu ve sema gösterisi ile iftar programı sonlandırıldı.