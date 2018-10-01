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Takla atan otomobil refüje çıktı: 4 yaralı

Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak orta refüje çıktı.

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak orta refüje çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale - Ankara Karayolu üzerindeki Organize Sanayi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 KA 9509 plakalı otomobilin sürücüsü Emre V. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje çıktı. Kazada, sürücü Emre V. ile yolculardan Leyla Ö., Gülsüm G. Ve Ali G. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Polis, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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