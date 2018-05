Tarihi değerleri barından spor: ’Sayokan’

Türk savaş sanatı olarak nitelendirilen ’Sayokan’ sporu, sporcularının lider anlamına gelen Yabgu olarak nitelendirdikleri Nihat Yiğit tarafından 1990 yılında geliştirilen, 2005 yılında dünyada federasyonu kurulan ve gün geçtikçe sporcu sayısı artan bir spor. Spor hilal tekniğinden, Osmanlı tokadına pek çok tekniği tarihi köklerden alan Sayokan’a dair Kırıkkale Üniversitesi’nde de bir kulüp bulunuyor.

Murat Çekiç: "Her geçen gün ilgilenen insanların sayısı artmakta"

Kırıkkale Üniversitesi ve Ankara Mamak Belediyesi Sayokan Kulüplerinde eğitim veren Murat Çekiç, spor hakkında şöyle konuştu:

“Sayokan kağanların ve savaşçıların yolu sözcüklerinin baş heceleri alınarak oluşturulmuş bir sözcüktür. Milattan önce kağanlar, milattan sonra hakanlar, padişahlar, alimler ve ulemaları temsil eder. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün Türk devletlerinde görev almış devlet adamlarını ifade eder. Savaşçı ise bu devlet adamlarının yanında yer alan, onlarla savaşan insanları ifade eder. Kan ise bağ demektir, tarihimizle, kültürümüzle, örf, adet, ananelerimiz, gelenek ve göreneklerimizle olan bağı ifade eder. Sayokan iki programdan oluşmaktadır, Alagan Alplik Programı ve Basagar Alplik Programı. Alagan Alplik Programı 6-24 yaş çocukları ve gençleri yarışmalara hazırlayan, Bagatur oyunlarına yani kahramanlık oyunlarına, şampiyonalara hazırlayan bir program. Basagar programı, orta yaş ve üzeri insanların dış dünyada, örneğin sokakta kendilerini savunabilmeleri için hazırlanmış bir eğitim programı, aynı zamanda emniyet güçlerimizin de göğüs göğüse muharebede kullanabilecekleri bir programdır. Şu anda üniversitelerde topluluklarımız kurulmakta ve polis okullarında da Sayokan eğitimleri verilmekte. Her geçen gün bu spora ilgilenen insanların ve kurumların sayısı da artmakta.”

“Hilal tekniği Sayokan için çok önemli”

Dünyanın her köşesinde temsilcilikleri ve federasyonları olan bir spor olduğunu belirten Murat Çekiç, "İran’da Sayokan Federasyonu var ve federasyona ait 60’a yakın Alplik okulu var. Amerika’da federasyonumuz var ve Amerika’da 9 tane Alplik okulunda eğitim verilmekte. Azerbaycan, Botsvana, Güney Afrika gibi birçok ülkede her geçen gün uluslararası olarak da sporcularımız artmakta. Sayokan içerisinde tarih barındırıyor. 1071 Malazgirt Savaşı’ndaki Alparslan’ın hilal stratejisi çok önemli. Karşımızdaki rakibi hilal içerisine denk getirerek tekniklerle etkisiz hale getiriyoruz. Sayokandaki 4 hilal kavramı Alparslan’ın hilal stratejisine dayanıyor. Biliyorsunuz askerlerimiz Afrin’de yine hilal stratejisini uyguladı. Örneğin ok yumruk kavramı, ok ve yaydan alınmıştır. Kalkan hareketimiz var, yine bu kalkan hareketi kılıçlardan korunmak amaçlı bir harekettir. Anadolu’da kullanılan tarım aletleri var, orak, kanca ve tırpan gibi hareketlerimiz de buralardan esinlenilmiştir. Sayokanda yapılan her şeyin bir tarihi var. Sayokanda biz kullandığımız elbiselere Sayokan Aba diyoruz ve bu aba kelimesi de Orta Asya‘da hala günümüz de günlük giysi, kıyafet olarak kullanılmaktadır. Sayokan sporunun özellikleri kısaca bunlar. Ayrıca bize çalışmalarımız da büyük katkısı olan Ankara Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül’e de çok teşekkür ediyorum.”