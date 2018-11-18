Temayül yoklamasında davullu zurnalı karşılama

Kırıkkale'de AK Parti ilk kez elektronik ortamda temayül yoklamasında 699 delege belediye başkan adaylarını belirlemek için oy kullandı. Temayül yoklamasına gelen partililere davullu zurnalı karşılama yapıldı.

Kırıkkale'de 8 ilçe, 2 belde ve il merkezi olmak üzere 11 belediyenin başkan adaylarını belirlemek için AK Parti'li 699 delege elektronik ortamda oy kullanmaya başladı. Temayül yoklamasında oy kullanma merkezine gelen delegeleri ve partililere davullu zurnalı karşılama yapılıyor.

Bugün önemli bir gün olduğunu ve 699 teşkilat mensubunun oy kullanacağını ifade eden AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Bugün bizim için önemli ve güzel bir gün güzel bir havada sonbaharın güzel bir gününde tüm partililerimizin teşkilat temayülünü gerçekleştiriyoruz. Bugün 699 tane arkadaşımız teşkilat mensubu kardeşlerimiz ilçelerimiz için Kırıkkale merkezimiz için belediye başkan adaylarımız için kararlarını ortaya koyuyorlar sağ olsunlar. Dolayısıyla tabi teşkilat temayül de aday belirleme süresi içerisinde önemli bir unsur. İnşallah yapılan çalışmalar, kamuoyu araştırmaları, teşkilatımızın kararları değerlendirilecek ve yukarıda genel merkezimizde inşallah Kırıkkale hem merkezimizde hem de ilçelerimiz için en başarılı adayları tespit edeceğiz diye düşünüyorum. Malum Kırıkkale merkezimiz dahil şu anda 10 tane belediye biz de sadece bir belediye Sulakyurt Belediyesi başka bir siyasi partinin belediye başkanı dolaysıyla bizim hedefimiz teşkilat olarak Allah nasip ederse il belediyemiz dahil olmak üzere 2 tane beldemiz ile birlikte 8 tane ilçemiz ile birlikte 11 belediyemizi AK Parti'li belediye başkanları vesilesiyle hizmetlerini sürdürecekler diye ümit ediyoruz" dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, delegelerin rahat bir şekilde oy kullandığını belirterek, "Bu sistemi biz ilk defa yapıyoruz. Türkiye'de de ilk sadece bizim partimiz yapıyor bunu. Delegelerimiz sandık başına geliyor onlara bir kart veriyoruz. O kart ile içerideki bilgisayarlara okutuyor, bilgisayar kartı okuduktan sonra açılıyor. Açılınca mevcut belediye başkanları hakkında görüşleri orada çıkıyor. Orta, zayıf her şey bunun içerisinde 5, 6 tane soru var o sorulara cevap veriyorlar. Kendileri başka bir aday göstermek isterlerse onu da yazabiliyorlar. Pratik bir şekilde yazılıyor otomatik olarak da genel merkeze gidiyor. Sistem o şekilde kurgulandı. Genel merkezden gelen komisyon üyeleri de bilgisayar kullanmakta zorluk çeken delegelere yardımcı oluyor" diye konuştu.