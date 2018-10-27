Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan: "Rapor sonrasında FETÖ beni hedef aldı"

15 Temmuz Gazisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) arkadaşlarıyla birlikte deşifre ederek, hazırladıkları raporu mahkemeye sunduğunu ve rapor sonrasında FETÖ'nün kendisini hedef aldığını söyledi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'nun daveti üzerine Kırıkkale'ye gelen 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve emniyet personeli kapıda karşıladı. İl Emniyet Müdürlüğü makamındaki şeref defterini imzaladıktan sonra Aslan'a, protokol üyeleri çeşitli hediyeler takdim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü makamında 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatan Aslan, "Bir rapor hazırladım ve mahkemeye verdim, mahkeme onayladı. Yargıtaya gönderdi, orası da onayladı. Ondan sonra tüm Türkiye'ye savcılara gönderildi. Fetullah çok bozuldu. Beni hedef haline getirdi. Televizyonlarında ve gazetelerinde beni hedef haline koyup yayınladılar. Bana dava açtılar. Kiminden berat ettim kiminden de mahkeme yargılanmasına karar verdi. Ben 5 defa beyin ameliyatı oldum. 5 ay komada kalmışım. Uyandığımda demokrasi var mı? FETÖ başarılı oldu mu? Eyvah. FETÖ başarılı olduysa demokrasi kaybetti, halk kaybetti biz de kaybettik. FETÖ başarılı olamamış biz kazandık. Demokrasi de kazandı, halk kazandı' demişim. İyi ki FETÖ kazanamadı" dedi.

15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı 30 senedir tanıdığını ifade eden İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, "Kendisinden çok şey öğrendim. Beraber de çalıştık yüreği, kalbi, vatan için atan bir ağabeyimiz. Kendisinden çok şey öğrenmiştik. 15 Temmuz gecesi Türk devletinin Terör Daire Başkanına hangi kafa hangi mantık kurşun sıkma cesaretini gösterir. Onu da görmüş olduk. Bu hainleri ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı, ülkenin meşru meclisini, ülkenin Terör Daire Başkanına kastedecek kadar gözü dönmüşleri artık Türk milleti ömür boyu affetmeyecektir" diye konuştu.

15 Temmuz şehitlerini ve bütün gazileri minnetle yad ettiğin belirten Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Kendilerini bir Türk vatandaşı olarak ülkeyi uçurumun etrafından alan bir isim olduğu için bir Türk vatandaşı olarak duygularımı ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Sizin gibi kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Allah inşallah bir daha hain girişimleri karşılaştırmaz. Ama karşılaşırlarsa da ne olacağını görüyorlar. Bu millet çapulculara bir daha fırsat vermeyecektir" ifadelerini kullandı.