Teyzesi tarafından 5. kattan atılan 2 yaşındaki Zümra'nın hayati tehlikesi devam ediyor

Kırıkkale'de akli dengesi yerinde olmayan teyzesi tarafından 5. kattan atılan 2 yaşındaki küçük çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Selim Özer Mahallesi Şehit P. Cevdet Ocak Caddesi'nde geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, zihinsel engelli olduğu tespit edilen S.E. (20), 2 yaşındaki yeğeni Zümra Işık'ı yatağından alarak oturdukları 5. katın balkonundan attı. Daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine götürülen küçük Zümra, buradaki yapılan müdahalelerin ardından Ankara'ya sevk edildi. Gözaltına alınarak Kırıkkale Adliyesine sevk edilen teyze S.E. hakkında tutuklama kararı veren hakim, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde sevk etti.

Hastanede yaşam mücadelesi veren çocuğunun beyin kanamasının devam ettiğini ifade eden baba Murat Işık (32), "İşe gidecektim anneannesiyle telefonda konuşuyordum. Murat attı diye bağırdı. Ben şoke oldum, kendisini attı zannettim. Baktım kızımı atmış. Çocuğumu almışlar Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırmışlar. Ben hastaneye gittiğimde çocuğumu o şekilde gördüm. Buradaki yapılan müdahalede iç kanamayı dışarı atmak için tüp taktılar. 112 acil çağrı merkezi sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Onların sayesine Ankara'ya getirdik. Buradaki hastaneye geldiğimizde bizi 45 dakika kadar dışarıda beklettiler. CİMER'e şikayet ettim. Şikayet sonrası bizi hastaneye kabul etti. Daha sonra aldılar, tomografi film falan derken çocuğumun iç kanamasını durdurdular ama beyin kanaması halen devam ediyor. Şu anda yoğun bakımda yatıyor. Doktorlar hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi" diye konuştu.