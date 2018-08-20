Tezgahlarını kaldırmak istemeyen çiftçiler ile jandarma ve polis arasında arbede yaşandı.

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde D-200 karayoluna çiftçiler, ürettikleri sebze ve meyveleri satabilmek için kurduğu tezgahlar, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle kaldırıldı. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen çiftçiler ile jandarma ve polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan arbedenin üzerine Delice Kaymakam Vekili Onur Alp Bıçakçı, olay yerine gelerek çiftçileri ikna etmeye çalıştı. Çiftçiler ise Köy Hizmetlerinin Pazar alanını karayoluna geçişi için bariyerlerin kaldırılmasını ve peyzaj çalışmalarının yapılmasını istedi. Kaymakam Bıçakçı, kurulu tezgahların tamamen kaldırılması için talimat verdi. Daha sonra polis ve jandarmanın uzun ikna çabalarının ardından tezgahlar kaldırıldı. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ise Delice ilçesine gelerek çiftçiler ile bir toplantı yaptı.

2 gündür çiftçilerin üzüntülü olduğunu ve ürettiklerini satamadıklarını dile getiren Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, “Üreticilerimiz ile satıcılarımız birbiriyle karşı karşıya geldi. Yolda yıllardır yani Türkiye’nin bir zengini olan bölgemize gittiğinizde göreceğiniz üzüm satar kimi kavun satar kimi zeytinyağı satar kimi ayçiçeği satar, muz satar Türkiye’nin her tarafında göreceğini zenginlik Delicemizde de var. Kırıkkale’de denildiğinde, Delice denildiğinde üzüm akla gelir” dedi.

Başkan Özdem şunları söyledi:

"Bu insanları mağdur edemeyiz. Biz bu mağduriyetimi herkesin kulak kabartması, üretimin yükselmesi için gayret etmemiz gerekir. Belediyeye destek verilmesini istiyoruz. Yerel yönetim olarak, vatandaş olarak bizim üstümüze ne görev düşüyorsa yapalım. Biz AK Partimizin kongresindeydik. Dün gelmiş kepçe beraberinde polis, jandarma, çevik kuvvet insanların başına ürünleri yıkmışlar. Önümüz bayram. Devlet şefkatlidir, devlet her zaman şefkatiyle muamele etmesi gerekir ama sanki bir teröriste yapılırcasına bu insanların tezgahların başına geçmesine ben Delice Belediye Başkanı olarak kabul etmiyorum."