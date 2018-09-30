Tokat Vakfından geleneksel aşure günü

Kırıkkale'de bulunan vakıf ve dernekler arasındaki en faal sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Tokat Vakfı Kırıkkale Şubesi, geleneksel aşure günü düzenledi. Vakıf binasında düzenlenen etkinlikte Kırıkkale'de yaşayan Tokatlılar bir araya geldi. Etkinlikte yapılan duaların ardından katılımcılara aşure ikramı yapıldı.Programa Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, Türkiye Gazetesi Kırıkkale İl Sorumlusu Gültekin Yiğit, sivil ve siyasi toplum kuruluşu temsilcileri ve Tokatlılar katıldı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Tokat Vakfı Kırıkkale Şubesi Başkanı Fahrettin Kuru, “Muharrem ayı dolayısıyla her yıl geleneksel olarak Kırıkkale'deki Tokatlılarımıza aşure ikramı yapıyoruz. Aşure bolluğun, bereketin, paylaşmanın ve bir arada yaşamanın, kardeşçe yaşamanın bir göstergesidir. Türk-İslam geleneğinde önemli bir yer teşkil eden aşure, insanlık tarihi kadar eski bir gelenektir. Toplumsal barışın ve kardeşliğin sağlam temellere oturması dileği ile tüm vatandaşlarımızın hicri yılbaşını, Muharrem ayını kutluyorum” dedi.