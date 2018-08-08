Trafik kazasında ölen tekniker için cenaze töreni düzenlendi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Meteoroloji Müdürlüğünde görevli 50 yaşındaki tekniker Allahverdi Çanga’nın için Keskin ilçesinin Çarşı Camii’nde cenaze törenine düzenlendi. Öğle namazını müteakip Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çanga’nın cenazesi Keskin Gündoğdu Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Yardımcısı Şahin Arsal, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Harun Ulusoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza, 8 Temmuz Salı günü Balışeyh-Sulakyurt karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Kırıkkale Meteoroloji İl Müdürlüğüne ait Levent Kılıç yönetimindeki 06 DG 5835 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Levent Kılıç ile yanındaki Ali Avcı ve Ali İçöz yaralanırken, Allahverdi Çanga hayatını kaybetti. Yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas ile Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı.