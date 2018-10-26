Trafikte yeni dönem başladı: Kırıkkale'de STK'lar bilgilendirildi

Karayolları trafik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sivil toplum kuruluşu temsilcilerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bölge Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kırıkkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Kırıkkale Minibüsçüler Esnaf Odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin başkanları katıldı.

Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgelerine el konulacağının altını çizen Bölge Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, "İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek sürücü belgesi almasına engeli olmadığı anlaşılanlara trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilecek" dedi.

Cep telefonu ile konuşmak 235 liraya çıkarıldı

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullananlara verilen 108 lira olan idari para cezası 235 liraya çıkarıldı. Sürücüler, yaya veya okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Bu kurala uymayan sürücülere kesilen para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarıldı. Sürücüler, yaya veya okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak, bu kurallara uymayan sürücülere kesilen para cezası 235 liradan 488 liraya çıkartıldı.

Karayolları ekiplerine ceza yetkisi verildiğini açıklayan Aktürk, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kanuna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi denetim istasyonlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi verildi. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ağırlık ve boyut yönünden denetime tabi tuttuğu araçları, takograf ve çalışma-dinlenme süreleri yönünden denetleyebilecek, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleyebilecek. İzinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı (korsan taşımacılık) ile mücadele kapsamında Aracı, tescil amacı dışında veya güzergah dışında kullananlara 15 gün men ve bin 2 TL, izin veya ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 30 gün men ve 2 bin 18 TL çalışma izni ve ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 60 gün men ve 5 bin 10 TL, çalışma izninin ve ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşıyanlara ise bin 2 TL idari para cezası uygulanacak. Bu fiillerin geriye doğru bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezaları iki kat artırılacak. Kanunla, hız sınırlarında yüzde 10-30 ve yüzde 30 üzeri şeklindeki uygulanan iki kademeli yaptırıma yüzde 50'den fazlası şeklinde bir yenisi daha eklendi. Söz konusu düzenlemeyle, hız sınırını yüzde 10 ila 30 aşan sürücülere 235 lira, yüzde 30 ile 50 aşanlara 488 lira, yüzde 50'den fazla aşan sürücülere ise bin 2 lira idari para cezası uygulanacak. İhlalin 1 yıl içinde 5 kez tekrar etmesi halinde sürücü belgesine 1 yıl süreyle el konulacak. Bu kapsamda 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci kez geri alınanların ehliyetleri iptal edilecek Bu kişiler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü kurslarına katılarak tekrar ehliyet alabilecek" dedi.

Halk arasında "spin" ya da "drift" denilen; el freni çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştiren veya kendi etrafında döndürenler için 5 bin 10 TL idari para cezası uygulanacağını ve sürücü belgesinin 60 gün süre ile geri alınacağının altını çizen Aktürk, "Bu kişilere, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü belgesi iade edilecek. Ayrıca araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci kez geri alınanların sürücü belgeleri de iptal edilecek. Bu sürücüler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatrı uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü kurslarına katılarak tekrar ehliyet alabilecek" dedi.

Konuşmasının sonunda abart egzoz kullanan sürücülerin bin 2 lira ceza ödeyeceğini belirten Aktürk, "Kanunda yapılan düzenlemeye göre abartı egzoz kullananlara cezai yaptırım getirilecek. Araçların egzozunda yapılan değişikliği çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda bin 2 lira idare para cezası uygulanacak. Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek" diye konuştu.