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09 Ağustos 2018 10:02

Traktör alt geçide sıkışıp kaldı

Kırıkkale’de römorkunda strafor taşıyan traktör sürücüsü, yüksekliği hesap edemeyince alt geçitte sıkıştı.

Traktör alt geçide sıkışıp kaldı

09 Ağustos 2018 10:02

O sırada hiçbir güvenlik önlemi almadan elektrikli bisikletin üstünde yolculuk yapan küçük çocuk objektiflere yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde nakliyecilik yapan Mustafa İnci, Millet Bulvarı’nda 71 BH 219 plakalı traktörüyle alt geçitten geçmek istedi. Alt geçidin yüksekliğini hesap edemeyen traktör sürücüsü İnci, strafor yüklü römorkuyla birlikte sıkışıp kaldı. Sıkışmanın etkisiyle straforların büyük bir kısmı zarar gördü.


Yoğun araç trafiğinin olduğu geçitte yerdeki straforları taşıyan İnci, yüksekliği hesap edemediğini belirtti. İnci, römorktaki straforları aşağıya indirdikten sonra yoluna devam etti.


İnci’nin straforları taşıdığı sırada Millet Bulvarı’nda elektrikli bisikletiyle hiçbir güvenlik önlemi almadan babasıyla birlikte seyir halinde yolculuk yapan küçük bir çocuğun çevreyi seyretmesi de objektiflere yansıdı.




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