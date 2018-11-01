Tüfekçi: “Öğrencilerin yüzünü güldüreceğiz”

2018-2019 eğitim-öğretim yılı Kırıkkale İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Her bir öğrencinin yüzünü güldüreceğiz, gözyaşına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi; MEB, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği'nin 24. maddesine göre komisyonun toplandığını, komisyonun biri sene başında, biri sene sonunda olmak üzere bir öğretim yılında en az iki toplantı yapılacağını belirtti. Kırıkkale'de eğitim durumunun değerlendirilmesi ve geliştirilmesi anlamında önemli bir platform olduğunu söyledi.

Tüfekçi, “Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm bireylerle ilişkilidir. Kaybedecek hiçbir ferdi yoktur. Öğrenciler bizlere emanettir. Amacımız her bir öğrencinin yüzünü güldürmek, göz yaşına müsaade etmemektir. Eğitimin geleceği olan çocuklarımız için her geçen gün daha iyiye gitmesi için elimizden gelen gayreti ve çalışmaları yapmaktayız bu çalışmalarımız sürecinde eğitimin bütün paydaşları ile el ele daha iyi sonuçlara ulaşma azim ve kararlılığındayız” diye konuştu.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Kasım Atasoy, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Hakan Kılıç, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Şener, Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Çakmak, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Komisyon üyelerinin katılımcıların sorularını yanıtlaması ile toplantı sona erdi.