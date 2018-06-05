Tüfekçi: “Öğretmenlik mesleğinde sınıfa girip çıkmak yetmez”

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, gelecek nesillerin öğretmenler sayesinde daha iyi noktalara taşınabileceğini ifade eden Tüfekçi, öğrencilerin başarılarını artırmak için onları daha yakından tanınması gerektiğini söyledi. Tüfekçi, “Çocukları tanımak gerekir, aileyi tanımak gerekir. Öğretmenlik mesleğinde sınıfa girip çıkmak yetmez. Onlarla sadece mesai saatleri içinde ilgilenmek yetmez. Başarıyı, birebir çalışmayla daha üst düzeylere çıkarmanızı istiyorum. Öğrenci koçluğu, ev ziyareti ile ve çocuklarla birebir ilgilenmeyle çok güzel başarılar yakalamak mümkündür” diye konuştu.

Öğrencilerin her zaman öğretmenlerine ihtiyaçlarının olduğunu hatırlatan Tüfekçi, şunları söyledi:

“Çocukların her zaman sizlere ihtiyaçlarının olduğunu unutmayın. Onlara dokunuşlarınız çok önemli birer başlangıç olacak ve dünyalarında yeni yeni ışıklar doğacaktır. Çocukların dünyasını, evlerindeki yaşadıkları ortamı, çalışma ortamlarının olup olmadıklarını bilmek zorundayız. Çocuklara verdiğiniz ödevleri hangi şartlarda yapıyorlar bunu bilmek zorundasınız. Aksi takdirde çocuğu tanımadan, aileyi tanımadan, öğretmenlik mesleğinin özünü kavramış sayılmayız. Sadece sınıf eğitimi ile başarılı olamayız. Ebeveynler tarafından bizlere tertemiz, pırıl pırıl bir nesil emanet ediliyor. Bu nedenle önemli bir sorumluluğu üstlendiğimizin daima bilincinde olmalıyız. İdealimiz, değerler eğitimi kapsamında Allah sevgisi, kitap sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, din sevgisi gibi daha birçok değerlerle birlikte donatılmış ve ayrıca akademik başarıya da ulaşmış bir çocuk yetiştirmektir. Her birimiz bir öğrencimizin ruhuna dokunsa, bir öğrenciyi alıp onu olması gereken yere koysa, ona nefes verse bu şehrin kaderi değişir. Ama çok özden, çok yürekten bunu yapmalıyız.”

Kent genelinde başarının yükselmesi için çok önemli adımlar atacaklarını belirten Tüfekçi, gelecek eğitim öğretim dönemine yönelik çeşitli alanlarda kapsamlı çalıştaylar düzenleyeceklerini ifade etti.

Değerlendirme toplantısına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, okul müdürleri ve ilçe genelindeki ilk orta ve lise okullarında görev yapan öğretmenler katıldı.