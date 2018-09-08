Turizm alanı tabiat parkında çöp topladılar

Karaahmetli Tabiat Parkı Kırıkkale şehir merkezinin güneybatısında, Bahşili ve Keskin ilçeleri arasında bulunan Kapulukaya Baraj Gölü’nün kıyısında yer alıyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezilerinden biri olan olta balıkçılığı alanında Türkiye yarışmaların düzenlendiği, yerli ve yabancı turistlerin piknik, doğa yürüyüşü, olta balıkçılığı ve kuş gözlemciliği yaparak zaman geçirdiği Karaahmetli Tabiat Parkı bölgesinde çevre temizliği yapıldı.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen öncülüğünde İl Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları oluşan kalabalık farkındalık oluşturmak amacıyla ellerinde eldiven ve çöp torbaları ile hem gölün kenarındaki alanlar hem piknik yapılan yerlerde çöpler toplanarak temizlik yapıldı. Ayrıca parkın hemen yanında bulunan mezarlık ve şehit kabristanlığı da temizlendi. Yaklaşık 5 saat süren temizlik çalışması sonucunda Başkan Dağdelen, traktör ile çöpleri “çöp merkezine” götürdü.

Karaahmetli Tabiat Parkındaki barajın Kırıkkale’nin içme suyu kaynağı olduğunu ifade eden AK Parti Kırıkkale İl başkanı Nuh Dağdelen, “Bugün Karaahmetli’deyiz, burası doğa harikası bir yer turizm cenneti. İnşallah insanlarımızın çok güzel bir şekilde güvenli ve huzur içerisinde gelip kendilerinin dinlenebilecekleri, istirahat edebilecekleri çok güzel bir mekan. Ama gelen misafirlerimiz olsun, bizler olsun, hepimiz bu doğa harikası güzel mekanı çok iyi kullanamıyoruz. Çöplerimizi olur olmaz yerlere atıyoruz. Burası hepimizin; bizden sonra çocuklarımızın, torunlarımızın, geleceğimizin. Bu alanları iyi korumamız gerekiyor. Burası Kırıkkale’nin ve bölgedeki içme suyu havzası. Kırıkkale’de ve bölgesindeki yerleşim alanlarındaki tamamı içme suyunu buradan tedarik ediyor. Kendi alanlarımızı kirletmeyelim, suyumuzu kirletmeyelim, tabiatımızı kirletmeyelim, varlıklarımıza sahip çıkalım. Çünkü bunlar sonsuz değil. Allah’ın bize verdiği bu lütufları korumamız lazım” dedi.

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı olarak ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları ile birlikte bir farkındalık oluşturmayı arzu ettiklerini belirten Başkan Dağdelen, “Hem de iyi bir etkinlik olsun. Bölgeyi, baraj göleti alanını temizleyelim. Bu anlamda bir örnek oluşturalım ve bu farkındalığı tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimize ve Türkiye’nin her bir tarafından bu kıymetli, bu güzel alana, bu cennetten köşe olan bu alana gelen misafirlerimize bunu hissettirmeyi arzu ettik. Gelen balıkçılarımıza hissettirmeyi arzu ettik. Varlıklarımıza sahip çıkalım, ülkemize sahip çıkalım” diye konuştu.