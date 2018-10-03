Türkiye'de ilk olarak KOP Öğrenme Merkezi Kırıkkale'de açıldı

Türkiye'de ilk olarak Kırıkkale'de açılışı gerçekleştirilen, KOP Öğrenme Merkezinde ilk etapta 120 öğrenci eğitim-öğretim görecek.

Kırıkkale'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 320 bin Türk Lirası hibe destekli KOP Öğrenme Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. 12 alandan oluşan ortaokul ve lise öğrencilerine hitap edecek öğrenme merkezinde ilk etapta 120 öğrenci eğitim-öğretim görecek. Eğitim almak isteyen öğrenciler ise okul idarecileri aracılığı ile velilere öğrenme merkezini anlatan bir mektup gönderilecek. Sonrasında ise başvurular alınacak.

Yapılan araştırmalar sonrasında Türkiye'de ilk olarak Kırıkkale'de açıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Bizim şu an için ilimizde ilk bölgemizde ilk araştırdığımız kadarıyla da Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan yapısı ve işleyişi tarzı itibariyle bir öğrenme merkezi. Burada öğrenme merkezinde 12 atölyemiz bir kitap okuma alanı ve 3 standart sınıfımız bulunmakta. Bunlar; Akıl Oyunları Atölyesi, Fen Bilimleri Atölyesi, Matematik Atölyesi Yabancı Dil Atölyesi, Kodlama Atölyesi, Şair ve Yazarlar Atölyesi, Tiyatro ve Drama Atölyesi, Müzik Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Sportif Etkinlikler Atölyesi, Bağımlılık Önleme Atölyesi ve İnteraktif Öğrenme Atölyesinden oluşan toplamda 12 tane alanımız var” dedi.

“İlk etapta 120 öğrenci eğitim öğretime başlayacak”

Öğrenme merkezinde ilk etapta ortaokul ve orta öğretim, lise öğrencilerine hitap edeceğini belirten Tüfekçi, “Öğrencilerimiz okullarımız aracılığı ile velilerimize gönderdiğimiz dilekçeler ile bu merkezimiz için eğitim almak isteyen öğrencilerimize başvuru alacağız. Bu başvuru çerçevesinde 60 öğrencimizi dezavantajlı bölgelerden, 60 öğrencimizi de yine normal eğitim öğretime devam eden normal yaşam statüsündeki öğrencilerimizden tespit edilen 120 öğrencimiz ile eğitim öğretime başlayacağız” diye konuştu.