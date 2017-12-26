Ülger: “Kan verirsem üşürüm inanışı doğru değil”

Genç Yeryüzü Doktorları ve Türk Kızılay ortaklığında Kırıkkale Üniversitesinde düzenlenecek kan bağışı kampanyası hakkında öğrencilere bilgi vermek üzere düzenlenen konferansta Türk Kızılayı Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Özmen Ülger, kan bağışında geçmişten bugün ülkede kat edilen mesafeyi anlattı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Mart Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Genç Yeryüzü Doktorları gönüllüsü Nisa Yüksel, “Biz her sene Kızılay ile birlikte ‘Kan Bağışı ve Kök Hücre’ etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinliğimizi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Tıp Fakültesi olmak üzere iki güne yayıyoruz. Öncesinde öğrencilerimizi bilgilendirmek üzere bir konferans düzenliyoruz. Öğrencileri ve gençleri kan bağışına yönlendirmek adına yapılmış bir etkinlik oluyor. Verimli geçtiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İnsanlar üzerindeki kan bağışına yönelik insanların yanlış bildiklerine yönelik konuşan Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Ülger, “Kan verirsem kanım azalır, kan verirsem üşürüm, kan verirsem kilo alırım veya tam tersi veririm gibi inanışlar var. Bizim insanlardan aldığımız kan miktarı 470 ml, vücuttaki kanın 13’te birini alıyoruz. Neticede herhangi bir şekilde bağışçıya zarar oluşturabilecek düzey değil, bu sebeple bu tarz inanışlar doğru değil. Bazen dedikodular çıkıyor parayla kan satışı olduğuna yönelik, kanın parayla satışı söz konusu değil. Kişilerde, hasta veya hasta yakınlarından herhangi bir ücret talebi söz konusu değil. Bunun yanı sıra bir diğer eksik bilinen yan ise kilo şartımız. Bir insanın kan bağışçısı olması için 50 kilonun üzerinde olması gerekiyor” diye konuştu.

“Hedeflenenin yüzde 79’unu karşılıyoruz”

Kış aylarında kan bağışçı sayılarının çok düştüğüne değinen Ülger, “Bu neticede ülkemizin ihtiyacı olan 2 milyon 700 bin ünite kanın karşılanabilmesi için bu organizasyonların verimli olması gerekiyor. Bu uğurda gönüllü arkadaşlarımız olsun. Diğer sivil toplum kuruluşları olsun, kurumlar olsun hepsiyle ortaklaşa programlar gerçekleştiriyoruz. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyoruz, gönüllü bağışçılarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. Şu an için ülke hedefinin yüzde 79’unu Türk Kızılayı olarak karşılıyoruz. İnşallah bu oran gün geçtikçe daha da artacak. Bununla ilgili biraz önce konferans salonunda gerçekleştirdiğimiz gibi eğitim faaliyetlerimizi her yerde sürdürüyoruz” dedi.