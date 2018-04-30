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30 Nisan 2018 13:28

Ünal: “Kadınlarımızın hep yanında olduk, olacağız”

Şehirdeki mahallelerde kapı kapı dolaşarak kadınlara yönelik ziyaretler gerçekleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Esma Ünal, “Teşkilat olarak kadınlarımızın sorunlarına çözüm yolunda hep yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Ünal: “Kadınlarımızın hep yanında olduk, olacağız”

30 Nisan 2018 13:28


AK Parti Kırıkkale Teşkilatı Kadın Kolları üyeleri şehrin mahallelerinde her kapıyı çalarak hanelerdeki kadınların sorunlarını dinlediler ve taleplerini not ettiler. Çaldıkları her kapıda vatandaşlar tarafından güler yüzle karşılanan parti üyeleri, zaman zaman evlere davet edildi ve ailelerin çaylarını içtiler. Burada kadınlarla hasbihal eden parti üyeleri, kadınlara kendilerinden bir isteklerinin olup olmadıklarını sordular. Ziyaret sırasında kadınlar, kendileriyle bugüne kadar, bu denli yakın ilgilenen başka bir partinin olmadığını söylediler.


Gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Esma Ünal, “Bizler sadece seçim dönemlerinde değil her zaman alandayız. Halkımızla iç içeyiz. Bugünde yine gittik ziyaret ettik, onları dinledik. Biz il başkanımızın da dediği gibi çözüm odaklı siyaset anlayışla, analiz ve tetkiklerimizi yapıyor, on göre hareket ediyor, eğer varsa bir yerde bir problem çözmeye çalışıyoruz. Teşkilat olarak kadınlarımızın sorunlarına çözüm yolunda hep yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.




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