Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 18:51

Üniversite öğrencilerinden aramızda engel yok projesi

Üniversite öğrencilerinden aramızda engel yok projesi

21 Aralık 2016 18:51

Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinden örnek davranış. Öğrenciler üniversitenin Topluma Hizmet uygulamaları dersi kapsamında ’Aramızda Engel Yok’ projesini gerçekleştiriyor.
Görme engelli vatandaşlar adına farkındalık kazandırmak amacıyla yürütülen projede kapsamında öğretmeni adayları, yetkili bir dernekten elde ettikleri sesli betimlemeli CD’leri, okullardaki öğrencilere izleterek projelerini gerçekleştiriyorlar. Gittikleri okullarda öğrencilere ilk önce filmi izleme amaçlarını anlatıp daha sonra gözlerini kapatmalarını isteyerek sesli betimlemeli Buz Devri 1 filmini izleten üniversite öğrencileri, çocuklarla keyifli dakikalar geçiriyor. Film gösterimi bittikten sonra çocuklardan duygu ve düşüncelerindeki değişimi anlatmalarını isteyen üniversite öğrencileri, filmi gözleri kapalı olarak izleyen öğrencilerden etkili, ilginç ve özgün yorumlar alarak projelerinden olumlu dönüşler alıyorlar.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç