Üniversite öğrencilerinden aramızda engel yok projesi

Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinden örnek davranış. Öğrenciler üniversitenin Topluma Hizmet uygulamaları dersi kapsamında ’Aramızda Engel Yok’ projesini gerçekleştiriyor.

Görme engelli vatandaşlar adına farkındalık kazandırmak amacıyla yürütülen projede kapsamında öğretmeni adayları, yetkili bir dernekten elde ettikleri sesli betimlemeli CD’leri, okullardaki öğrencilere izleterek projelerini gerçekleştiriyorlar. Gittikleri okullarda öğrencilere ilk önce filmi izleme amaçlarını anlatıp daha sonra gözlerini kapatmalarını isteyerek sesli betimlemeli Buz Devri 1 filmini izleten üniversite öğrencileri, çocuklarla keyifli dakikalar geçiriyor. Film gösterimi bittikten sonra çocuklardan duygu ve düşüncelerindeki değişimi anlatmalarını isteyen üniversite öğrencileri, filmi gözleri kapalı olarak izleyen öğrencilerden etkili, ilginç ve özgün yorumlar alarak projelerinden olumlu dönüşler alıyorlar.