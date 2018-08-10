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10 Ağustos 2018 17:32

Üniversitede özel yetenek sınavı için 682 öğrenci başvuru yaptı

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerine öğrenci alımı için düzenlenen Özel Yetenek Sınavları’na ülkenin farklı illerinden 185’i kadın, 497’si erkek olmak üzere 682 öğrenci adayı başvuru yaptı.

Üniversitede özel yetenek sınavı için 682 öğrenci başvuru yaptı

10 Ağustos 2018 17:32


Özel Yetenek Sınavları 7-8-9 Ağustos 2018 tarihlerinde Kapalı Spor Salonu’nda, engelli adayların sınavları ise 10 Ağustos 2018 Cuma günü Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirildi.


Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim almaya hak kazanmak isteyen adaylar koordinasyon testinde zamanla yarışarak parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalıştılar.


Dekan Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan başta olmak üzere Spor Bilimleri Fakültesi akademik personelinin gözetiminde herkese açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen koordinasyon testinde aday yakınları ve rakip adaylar parkurdaki yarışmacıyı salonun içinden ve dışarıya kurulan televizyon ekranından canlı olarak takip ettiler. Adayların muhtemel itirazlarının güvenilir ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla adayların koordinasyon testindeki performansları ve parkuru tamamlama süreleri kamera ile kayıt altına alındı.


Kırıkkale Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “2018 Yerleştirme Kılavuzunda yer alan esaslara göre yapılacak puanlama işlemlerinin ardından başarı sırasına, milli sporcu ve engelli kontenjanına göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne 50, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne 45, Rekreasyon Bölümü’ne de 45 öğrenci alınacak. 13 Ağustos 2018 günü açıklanacak koordinasyon testi sonuçlarına ve 14 Ağustos 2018 günü açıklanacak asil ve yedek aday kontrol listesine adaylar aynı gün içinde saat 17.00’ye kadar itiraz edebilir. Kesinleşmiş sonuç listesi 15 Ağustos 2018 günü Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından ilan edilecektir” dedi.




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