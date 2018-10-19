Üniversiteliler ilkokulda temizlik ve boya yaptı

Kırıkkale'de Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile Kırıkkale Üniversitesi Damla Gönüllüleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında okulu güzelleştirmek için öğretmenler ve üniversiteli gençler önce kaldırımları ve bahçe duvarlarını boyayarak kendilerine de oyun alan çizgileri yaptılar. Daha sonra ellerine süpürge ve kürek alıp temizlik yaptı. Damla Gönüllüleri 3. ve 4. sınıflara akran zorbalığı ile ilgili bilgiler verip slaytlar izlettiler. Yaptıkları dramalarla konunun iyice pekişmesini sağladılar. Çalışma sonrası tüm öğrencilerle birlikte bahçede doyasıya eğlenen Damla Gönüllülerine okul müdürü Ömer Tanju Cihan teşekkür ederek Hasan Ali Yücel İlkokulunun kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu belirtti.