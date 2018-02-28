Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satanlara yönelik düzenledikleri çalışmalar kapsamında, 2 kişinin satmak üzere şehre uyuşturucu madde getireceğine yönelik bilgiye ulaşıldı. Ankara’dan temin ettikleri uyuşturucuyu şehre getirdikleri öğrenilen H.M.B ve İ.B.’nin içerisinde bulunduğu araca narkotik ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada beş ayrı poşet içerisinde yaklaşık 20 gram eroin maddesi, bir miktar reçeteye tabi ilaç ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan metal yerler elde edildi.

Gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.