Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satarken polis tarafından yakalan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı takip sonrasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen M.Z. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan M.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.Z., “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.