Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis, H.D. isimli şüphelinin reçeteye tabi olan 'lyrica' marka hapları uyuşturucu madde kullanıcısı şahıslara sattığı yönünde bilgi aldı. Narkotik polislerin fiziki takip sonrası H.D., A.İ. ve B.H.Y.'ye 4 adet lyrica marka hap satarken suçüstü yakaladı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası polisler H.D.'nin ikamet ettiği evde arama yaptı. Yapılan aramalar sonrasında polisler, 4 adet tablet halinde toplam 56 adet lyrica marka hap ele geçirdi. H.D. uyuşturucu madde satmaktan, A.İ. ve B.H.Y. ise uyuşturucu madde kullanmaktan gözaltına alındı. Zanlılar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülerek haklarında tahkikat başlatıldı. Uyuşturucu madde kullanan A.İ. ve B.H.Y. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen H.D., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde satma' suçundan tutuklanarak Keskin Cezaevine gönderildi.