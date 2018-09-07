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07 Eylül 2018 13:48

Uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: 4 tutuklama

Kırıkkale’de polis ekiplerince 3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 4 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: 4 tutuklama

07 Eylül 2018 13:48


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde tacirlerinin yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheliler M.B.E., Y.M., U.D. ve E.B. adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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