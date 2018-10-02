Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan operasyonda bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla bir süre takip edilen C.B.'nin ikamet ettiği evine 1 Ekim Pazartesi akşamı operasyon düzenlendi. Evin odalarında arama yapan polis, satışa hazır bir miktar kağıtlara sarılı sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Evde suçüstü yakalanan C.B. isimli şahıs gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan tahkikat sonrası Kırıkkale Adliyesine sevk edilen C.B., uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.