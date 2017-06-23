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23 Haziran 2017 17:17

Vakıftan anlamlı yardım

Kırıkkaleliler Eğitim Kültür Sağlık Sosyal Yardım Vakfı düzenlediği yardım kampanyası ile veren el alan eli görmüyor.

Vakıftan anlamlı yardım

23 Haziran 2017 17:17


Düzenlediği yardım kampanyası ile ihtiyaç sahibi Kırıkkalelileri yardımseverlerle buluşturan vakıf sayesinde eski bir gelenek olan veren elin alan eli görmemesi adeti devam ettiriliyor. Düzenledikleri kampanya ile Kırıkkaleli muhtarlara ulaşan vakıf yöneticileri, muhtarlardan kendilerine ihtiyaç sahibi listesi iletmelerini istediler. Hazırlanan listeler ile belirlenen sayıda insana muhtarlar aracılığı ile alışveriş çekleri gönderilecek ve bu çeklerle de ihtiyaç sahibi insanlar belirlenen alışveriş merkezinden hazırlanan yardım paketlerini alabilecekler. Bu vesileyle yardım edenlerle ihtiyaç sahipleri arasında vakıf ve muhtarlar aracı konumunda olacaklar. Aynı zamanda Kırıkkaleliler Vakfı kampanyaya kendi öz kaynaklarıyla da destekte bulunacak.


Yapılan yardım kampanyası kapsamında yardım alacakların yardım çeklerinin muhtarlara teslimi Kırıkkale Tüm Muhtarlar Derneği bürosunda yapıldı. Yardım çeklerinin teslimi sırasında konuşan Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Araç, “Birlikte beraberce geçen yıl 500 koli dağıtımını yaptık, bu yılda yine 500 koli yardım erzakı hazırladık ve sizlerin vasıtasıyla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu yardımı yapanların arasında bizim vakfımızın kurucuları var, vakfımızın yönetim kurulu üyeleri var, sporcular var, sanatçılar var, iş adamlarımız var, bu kişilerin yardımlarını kısa bir zaman içerisinde, bir hafta gibi bir süre içerisinde bu organizasyonu yaptık, bir daha ki sene inşallah biraz daha kapsamlı yapacağız. Hepimiz burada birer vesileyiz, toplanan yardımlarımızı hep birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Tabii ulaştırırken bu konuda hassasiyette göstereceğiz” ifadelerini kullandı.


Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ağa Pehlivanlı ise düzenlenen yardım kampanyasını geliştiren ve kendilerine sunan vakıf yönetimine teşekkürlerini iletti ve vakfın Kırıkkale halkına yönelik sürdürdüğü kampanyalar ve yardımlar sebebiyle Vatan İçi Can Verenler Derneği Başkanı Mümtaz Torunlu, Vakfın Başkanı Aytekin Araç’a bir teşekkür metni sundu.




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