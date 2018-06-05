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05 Haziran 2018 21:54

Vali Haktankaçmaz basın ile iftarda bir araya geldi

Kırıkkale Valisi Dr.

Vali Haktankaçmaz basın ile iftarda bir araya geldi

05 Haziran 2018 21:54

M. İlker Haktankaçmaz, basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi.


Kırıkkale Merkez Öğretmenevi ASO’da düzenlenen programda ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlar açıldı. İftar sonrası bir konuşma yapan Vali Haktankaçmaz, bayramdan sonraki seçim haftasında basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısının olacağını ifade ederek, “Seçim ile ilgili bir risk ön görmüyoruz. Kırıkkale o demokratik olgunluğa ulaşmış. Önceki referandumda da benim burada olmadığım seçim zamanlarımda da ortam çok güzel bir şekilde bir demokrasi şöleni gibi bayram gibi yaşanmış. Bu sefer de inşallah öyle olacak. Tabii bizim burada idareci olarak bizim görevimiz, vatandaşın iradesini sandığa gerçek bir şekil de yansıyabilmesi. Gerisi tabii mahkemenin, bağımsız yargının işi. İnşallah bizler de bu süreci hep beraber kazasız belasız, sizlerin de yardımı ve bilgisi dahilinde atlatacağız. Ben bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Bu davetimize icabet ettiniz, geldiniz. Allah kabul etsin” dedi.


Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.




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