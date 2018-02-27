Vali Haktankaçmaz: “Mağduriyet kısa sürede giderilecek”

İlker Haktankaçmaz, mağdurlara gereken desteğin verildiğini ve yaşanan sıkıntıyı gidermek için gerekli adımları attıklarını ifade etti.

Kurtuluş Mahallesi 727. Sokak’ta yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı patlamanın mağdurlarının sorunları Valilik Binası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıyla ikinci kez ele alındı. Toplantıda konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Perşembe günü 01.20’de doğalgaz sızıntısı nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu binada ve çevredeki binalarda büyük çapta hasar meydana geldi. O geceki tek tesellimiz can kaybının olmayışıydı ancak daha sonra hastanede tedavi altında bulunan 58 yaşındaki Osman Çakır hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Olayın ardından mağdur vatandaşlarımızla irtibat kurarak onlara ev ve maddi imkânlarda bulunduk. Kırıkkale Barosundan zor durumdaki vatandaşlara yardımcı olmaları için ricada bulunduk. Onların da hukuki desteğiyle dün hızlı bir şekilde tespit işlemleri tamamlandı. Binada, eşyalarda ve araçlardaki hasarların tespiti mahkemenin tayin ettiği bilirkişiler aracılığıyla yapıldı. Her şey kayıt altında. Zaten bir kamu davası açılmış durumda. Kamu davasının sonunda kusur varsa, kimdeyse bunlarla ilgili tespiti mahkeme verecek. Yaşanan mağduriyet kısa sürede giderilecek” dedi.

Düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hatice Uğurlu ve olayın mağdurları katıldı.