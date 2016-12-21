Vali Haktankaçmaz Okulları İnceledi

Kırıkkale Valisi M. Dr.İlker Haktankaçmaz, yapımı tamamlanan Yeni Mahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile halen yapımı devam eden Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.

İlk olarak, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ile birlikte yapımı tamamlanan ve bu yıl içerisinde eğitim ve öğretime başlanılan Yeni Mahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Vali Haktankaçmaz, okuldaki atölyeleri tek tek gezerek incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti. Vali Haktankaçmaz Okul müdürü Hatice Özdemir’den okulun eğitim ve öğretim durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Merkez İmam Hatip Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Haktankaçmaz, inşaat sahasını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Son olarak Namık Kemal Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali M. Dr.İlker Haktankaçmaz, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.