Vali Haktankaçmaz oyunu kullandı

İlker Haktankaçmaz, Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Osman Gazi Fen Lisesine gelerek 1243 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Haktankaçmaz, “Ülkemizde olduğu gibi ilimiz genelinde de oy verme işlemi devam ediyor. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirmek anlamında biraz önce oyumuzu kullandık. Vatandaşlarımızın Türkiye’nin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Seçim güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri aldık, bununla ilgili detayları sizlerle paylaşmıştık. İnşallah bu seçimi de sorunsuz bir şekilde atlatacağız” dedi.