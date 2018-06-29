Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 20:49

Vali Haktankaçmaz, sağlık yatırımlarını yerinde inceledi

Kırıkkale Valisi M.

Vali Haktankaçmaz, sağlık yatırımlarını yerinde inceledi

29 Haziran 2018 20:49

İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale’de inşaatı devam eden sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.


Vali Haktankaçmaz ilk olarak yapımı devam eden Kırıkkale Sağlık Kompleksi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra, Bahşili ve Yahşihan ilçelerinde yapımı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu inşaatlarında da incelemelerde bulunan Vali Haktankaçmaz, gelinen son durum hakkında firma yetkileriyle görüştü. Gündoğdu ve Aşağımahmutlar Mahalleleri’ne yapılan Aile Sağlık Merkezi inşaatlarını da inceleyen Vali Haktankaçmaz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Haktankaçmaz, ilimizde sağlık alanında yapılan yatırımları yerinde incelediklerini belirterek, “Tabii bu yatırımlar arasında en büyük yatırım, inşaatı halen devam eden Kırıkkale Sağlık Kompleksi. Normalde 2019 yılının Şubat ayında bitirilmesi gereken bu binayı şu anki çalışmalar doğrultusunda 2018 yılının son aylarında teslim alabiliriz. Tamamlandığında çok güzel bir sağlık kompleksi olacak. Bugün incelemelerde bulunduğumuz diğer yatırımların da tamamlanması ile birlikte önümüzdeki sene; sağlık yatırımları bakımından, sağlık hizmetleri bakımından bir iki sınıf atlamış olacağız” ifadelerini kullandı.


Vali Haktankaçmaz’a incelemelerinde, İl Sağlık Müdürü Dr.Feramiş Ender Güngüneş de eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç