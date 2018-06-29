Vali Haktankaçmaz, sağlık yatırımlarını yerinde inceledi

İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale’de inşaatı devam eden sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.

Vali Haktankaçmaz ilk olarak yapımı devam eden Kırıkkale Sağlık Kompleksi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra, Bahşili ve Yahşihan ilçelerinde yapımı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu inşaatlarında da incelemelerde bulunan Vali Haktankaçmaz, gelinen son durum hakkında firma yetkileriyle görüştü. Gündoğdu ve Aşağımahmutlar Mahalleleri’ne yapılan Aile Sağlık Merkezi inşaatlarını da inceleyen Vali Haktankaçmaz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Haktankaçmaz, ilimizde sağlık alanında yapılan yatırımları yerinde incelediklerini belirterek, “Tabii bu yatırımlar arasında en büyük yatırım, inşaatı halen devam eden Kırıkkale Sağlık Kompleksi. Normalde 2019 yılının Şubat ayında bitirilmesi gereken bu binayı şu anki çalışmalar doğrultusunda 2018 yılının son aylarında teslim alabiliriz. Tamamlandığında çok güzel bir sağlık kompleksi olacak. Bugün incelemelerde bulunduğumuz diğer yatırımların da tamamlanması ile birlikte önümüzdeki sene; sağlık yatırımları bakımından, sağlık hizmetleri bakımından bir iki sınıf atlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Haktankaçmaz’a incelemelerinde, İl Sağlık Müdürü Dr.Feramiş Ender Güngüneş de eşlik etti.