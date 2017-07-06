Vali Haktankaçmaz tarihi camide incelemelerde bulundu

İlker Haktankaçmaz, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından camide yürütülen çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Temel Ünlü’den bilgiler alan Vali Haktankaçmaz, yürütülen çalışmaları Keskin Kaymakamı Muammer Köken ve Belediye Başkanı Dede Yıldırım ile birlikte değerlendirdi. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Haktankaçmaz, “Vakıflar Bölge Müdürümüzle tarihi caminin restorasyon alanına baktık. Tabii burada yapılmak istenen aslında buranın orijinal haline getirilmesi ve binanın eski o doğal hali, tarihi şahsiyetine kavuşturulması. O çerçevede mimar arkadaşlarımız ekipleriyle beraber Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün çalışmalarını devam ettiriyorlar. Biz de o çalışmaları değerlendirdik” dedi.

“Geç olsun temiz olsun”

1787 yılında dönemin eşraflarından Mehmet Efendi tarafından yaptırılan ve 1964’te tadilat gören tarihi caminin açılışını Ekim ayı gibi planladıklarını dile getiren Vali Haktankaçmaz, “Restorasyon işleri yavaş yürüyen işler, normal bina yapmak gibi değil tarihi dokuya zarar verilmeden, ince işçilik yapılıyor. Bu tarz işlerde geç olsun ama temiz olsun demek lazım. Bu çerçevedeki çalışmalar hakikatten Keskin’in tarihi yapısına kavuşturulması, tarihi yapısının ortaya çıkarılması bakımından önemli. İnşallah bu Cami’de bir köşe taşı olacak" diye konuştu.