Vali Haktankaçmaz vedalaştı

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valiliği görevinden mülkiye başmüfettişliğine atanan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, valiliği görevi süresince yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Haktankaçmaz, görevi süresince her zaman desteklerini gördüğü Kırıkkale halkına, ilde yapılan çalışmalarda göstermiş oldukları gayretlerden dolayı, vali yardımcılarına, kaymakamlara, belediye başkanlarına, il müdürlerine, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, muhtarlara, tüm kurum ve şahıslar ile basın mensuplarına teşekkür etti.

Konuşmasını Kırıkkale halkından helallik isteyerek bitiren Vali Haktankaçmaz, daire müdürleri ve basın mensupları ile de helalleşti.

Vali Haktankaçmaz'ın yerine ise İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer Kırıkkale Valisi olarak atanmıştı.