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22 Kasım 2017 13:09

Wushuda şampiyonlar belli oldu

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde düzenlenen turnuvada dereceye giren wushu sporcuları madalyalarına kavuştu.

Wushuda şampiyonlar belli oldu

22 Kasım 2017 13:09


Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Wushu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Budokaido Kyokushin İller Arası Kiwami Kumite 4. Etap Final Müsabakaları sona erdi. Sulakyurt İlçesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara alt minik, minik, yıldız, ümit, genç, büyük kategorileri olmak üzere 98 bayan 162 erkek olmak üzere toplamda 260 sporcu katıldı. Yarışmaların sonucunda derece elde eden sporculara madalyaları ve kupaları teslim edildi. Şampiyonada Türkiye derecesi elde eden sporcular uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek.


Düzenlenen karşılaşmalara dair açıklamalarda bulunan Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, “Farklı illerden ilçemize gelerek müsabakalara katılan sporculara ve misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sulakyurt ilçemizde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapması gerçekten sevindirici oldu. İlçemizde farklı branşlarda müsabakalar yapılması için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor ve müsabakaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.




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