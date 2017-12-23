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23 Aralık 2017 14:04

Yahşihan modern pazar yerine kavuştu

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde Cuma Pazarının kurulduğu alanda belediye tarafından düzenlenen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Yahşihan modern pazar yerine kavuştu

23 Aralık 2017 14:04


Yahşihan Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda ilçe halkı modern bir pazar yerine sahip oldu. Yapılan çalışmalar sonucu ilçede yaşayan insanlar artık daha ferah bir ortamda alışveriş yapabilecek. Sıralı şekilde metal tentelerle kapatılan satış alanları sayesinde daha düzenli bir görünüm alan pazar alanı aynı zamanda bu sayede pazar esnafı içinde kullanışlı hale geldi.


Bitirilen pazar yeri restorasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Yahşihan Belediyesi Başkanı Ahmet Sungur, “Her zaman dediğimiz gibi Mevla’m bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Bir süre önce başladığımız Cuma Pazarı çalışmamızı tamamladık hamdolsun, bugünde esnafımız ve hemşehrilerimizi ziyaret ettik. İlçemize, esnafımıza ve değerli hemşehrilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.




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